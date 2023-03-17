Спорт

Бились до последнего: юные волгоградские гандболистки остановились в шаге от финала

Спорт 17.03.2023 20:32
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17.03.2023 20:32



Сборная Волгоградской области в драматичной  борьбе с разницей в два мяча уступила гандболисткам из самарского региона в полуфинале национального первенства среди девушек до 18 лет, проходящем в Ростове на Дону.
 
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу  "Динамо-Синары", сегодня, 17 марта, команда под руководством Василия Бушнева потерпела поражение от сборной Самарской области 26:28. В отличие от прошлой встречи  соперницы волгоградок в этот раз оказали серьёзное сопротивление.

В начале матча команды поочерёдно выходили вперёд и шли вровень друг к другу. Но уже на исходе трети тайма самарские игроки оторвались на три мяча и повели в счёте 7:4. После этого главный тренер волгоградок Василий Бушнев взял минутный перерыв, тем не менее  ситуация на площадке не сильно изменилась.

Оппонентки коллектива из Волгоградской области контролировали ситуацию, грамотно использовали свои моменты в атаке и в обороне не допускали явных провалов. В итоге тайм завершился со счётом 17:13 в пользу самарского региона.

Зато старт второй половины поединка остался за волгоградской дружиной. В первую пятиминутку им удалось совершить рывок и забросить четыре мяча подряд. А вскоре коллективу с берегов Волги удалось взвинтить темп и вовсе выйти вперёд даже с преимуществом в два гола. До самой финальной сирены интрига, кто одержит итоговую победу, оставалась жива. Однако фортуна на этот раз оказалась не на стороне нашей команды. 28:26 -  триумф сборной Самарской области, которая  выходит  в финал турнира и встретится с с командой из Краснодарского края. А волгоградкам предстоит сразиться с ростовчанками за третье место. Обе встречи пройдут в субботу, 18 марта.
 
В составе сборной Волгоградской области результативными действиями отметились: Семина - 8/3, Прокофьева - 6, Смирнова - 5 (4 мин.), Прокудина - 4, Макарова - 2, Гривина - 1.

Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com

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