В составе сборной Волгоградской области результативными действиями отметились: Семина - 8/3, Прокофьева - 6, Смирнова - 5 (4 мин.), Прокудина - 4, Макарова - 2, Гривина - 1.
Спорт 17.03.2023 20:32
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17.03.2023 20:32
В составе сборной Волгоградской области результативными действиями отметились: Семина - 8/3, Прокофьева - 6, Смирнова - 5 (4 мин.), Прокудина - 4, Макарова - 2, Гривина - 1.
Сборная Волгоградской области в драматичной борьбе с разницей в два мяча уступила гандболисткам из самарского региона в полуфинале национального первенства среди девушек до 18 лет, проходящем в Ростове на Дону.
Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу "Динамо-Синары", сегодня, 17 марта, команда под руководством Василия Бушнева потерпела поражение от сборной Самарской области 26:28. В отличие от прошлой встречи соперницы волгоградок в этот раз оказали серьёзное сопротивление.
В начале матча команды поочерёдно выходили вперёд и шли вровень друг к другу. Но уже на исходе трети тайма самарские игроки оторвались на три мяча и повели в счёте 7:4. После этого главный тренер волгоградок Василий Бушнев взял минутный перерыв, тем не менее ситуация на площадке не сильно изменилась.
Оппонентки коллектива из Волгоградской области контролировали ситуацию, грамотно использовали свои моменты в атаке и в обороне не допускали явных провалов. В итоге тайм завершился со счётом 17:13 в пользу самарского региона.
Зато старт второй половины поединка остался за волгоградской дружиной. В первую пятиминутку им удалось совершить рывок и забросить четыре мяча подряд. А вскоре коллективу с берегов Волги удалось взвинтить темп и вовсе выйти вперёд даже с преимуществом в два гола. До самой финальной сирены интрига, кто одержит итоговую победу, оставалась жива. Однако фортуна на этот раз оказалась не на стороне нашей команды. 28:26 - триумф сборной Самарской области, которая выходит в финал турнира и встретится с с командой из Краснодарского края. А волгоградкам предстоит сразиться с ростовчанками за третье место. Обе встречи пройдут в субботу, 18 марта.
В составе сборной Волгоградской области результативными действиями отметились: Семина - 8/3, Прокофьева - 6, Смирнова - 5 (4 мин.), Прокудина - 4, Макарова - 2, Гривина - 1.
Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com
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