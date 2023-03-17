В Центральном районе Волгограда сегодня, 17 марта, примерно в 16.50 легковушка протаранила внедорожник. Есть пострадавшие.

— По предварительным данным, 56-летний мужчина, за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Мира в направлении улицы Советской, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При пересечении проспекта Ленина, проехав перекресток на запрещающий сигнал светофора, водитель столкнулся с автомашиной Kia Optima под управлением 26-летнего водителя, двигавшегося по проспекту Ленина со стороны Аллеи Героев в направлении улицы Порт-Саида.





Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии получили травмы пассажиры автомобиля Mitsubishi. Три женщины в возрасте 34-х, 40-ка и 35-ти лет госпитализировали.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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