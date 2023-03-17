ОАО «Волгоградский электромеханический завод» больше не обладает признаками банкротства. Как сообщили в УФНС по Волгоградской области 17 марта, на судебном заседании, состоявшемся накануне, от представителей предприятия поступила информация об оплате задолженности, включенной в заявление о признании банкротом, в период с 10 по 13 марта.

– Судебное заседание отложено с целью подтверждения факта поступления денежных средств в бюджет на 4 апреля 2023 года. По данным налогового органа, денежные средства зачислены в бюджетную систему Российской Федерации, – пояснили в ведомстве.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что Межрайонная ИФНС России №2 по Волгоградской области обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать банкротом ОАО «Волгоградский электромеханический завод». Налоговики обосновали иск задолженностью предприятия по обязательным платежам и взносам в размере 4 460 211,39 рублей.

В связи с неоплатой долга было арестовано имущество предприятия на сумму 3552619,12 рублей.

ОАО «Волгоградский электромеханический завод» занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.