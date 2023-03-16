Экономика 16.03.2023 12:49
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16.03.2023 12:49
В арбитражный суд Волгоградской области подано заявление с требованием признать банкротом ОАО «Волгоградский электромеханический завод». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Межрайонная ИФНС России №2 по Волгоградской области обосновывает свое требование задолженностью предприятия по обязательным платежам и взносам в размере 4 460 211,39 рублей. Задолженность образовалась в результате неисполнения обязательств по уплате НДС, НДФЛ, а также страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.
В связи с неоплатой долга арестовано имущество предприятия на сумму 3552619,12 рублей.
ОАО «Волгоградский электромеханический завод» занималось производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. По состоянию на конец 2021 года здесь работали 72 человека.
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