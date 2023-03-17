В Волгоградской области к подтопленным домам для детей-сирот построят дорогу

Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль ситуацию с подтоплением домов для детей-сирот на улице Подольской в рабочем поселке Елань. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в результате обильного таяния снега в период с 6 по 10 марта 2023 года прилегающая территория 8 из 18 указанных домов оказалась в зоне подтопления.

При этом ранее прокуратурой Еланского района по итогам надзорной проверки было предъявлено в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Еланского городского поселения и возложении обязанности обеспечить территорию с домами для детей-сирот надлежащей транспортной инфраструктурой.

Решением Еланского районного суда Волгоградской области от 31 января 2023 года заявленные прокуратурой требования удовлетворены, на администрацию Еланского городского поселения Еланского муниципального района возложена обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления судебного решения в законную силу построить дорогу по улицам Подольская и Героев Сталинграда, где расположены дома для детей-сирот. Данное судебное решение вступило в законную силу 7 марта 2023, его исполнение находится на особом контроле прокуратуры.

Кроме того, прокурором Еланского района Волгоградской области Романом Громовым проведен личный выездной прием граждан из числа детей-сирот, проживающих на территории подтопления. Прокурор района посетил жилые дома сирот и пообщался с их хозяевами.

По результатам выездного приема и надзорной проверки прокуратурой Еланского района внесено представление в адрес администрации Еланского городского поселения об устранении выявленных нарушений, в том числе в части необходимости обеспечения территории надлежащим уличным освещением, площадками для накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами и т.д.

Ранее, напомним, СУ СК по Волгоградской области организовало проверку по статье «Халатность» из-за подтопления домов для детей-сирот, расположенных на улице Подольская.

В администрации Еланского района заявляли, что скопление воды на улице Подольской откачивали в течение часов спецтехникой. Чиновники заверили, что в этом году на улице Подольской запланирована укладка дороги с твердым покрытием, которая позволит решить вопрос с проездом автотранспорта в период половодья,

Фото прокуратуры Волгоградской области