Играли в доктора: под Волгоградом двое детей отравились таблетками, пока их мать пьянствовала с подругой

В Светлоярском районе Волгоградской области полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней многодетной женщины, чьих детей в конце февраля нашла в коридоре без сознания родная тетя. Как стало известно ИА «Высота 102», 9-летний мальчик и его 7-летняя сестра отравились таблетками, пока их мать пьянствовала в соседней комнате.

Трагедия разыгралась в селе Червленое. Как рассказали информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, фигурантка уголовного дела уже два года регулярно прикладывалась к бутылке. При этом у нее на воспитании находилось четверо несовершеннолетних детей.

– Имея пятерых детей, один из которых является совершеннолетним, мать распивала алкогольную продукцию при них, тем самым подавая им негативный пример аморального поведения. За безответственное поведение женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако на путь исправления так и не встала, – сообщили в пресс-службе главка МВД России. – 26 февраля 2023 года к ней в гости пришла знакомая, с которой они устроили застолье. В доме в это время находились её 9-летний сын и 7-летняя дочь, а остальные дети гостили у бабушки. Воспользовавшись бесконтрольностью со стороны матери, дети достали сильнодействующий лекарственный препарат и затеяли игру «в доктора», употребляя поочередно таблетки.

Установлено, что дети успели принять по три таблетки препарата от спазмов, в результате чего потеряли сознание.

– Малолетние экстренно были госпитализированы в больницу с признаками токсического отравления, – уточняют в полиции. – Учитывая все обстоятельства, в отношении матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ – «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

В настоящее время детям ничего не угрожает. Все четверо несовершеннолетних определены в социально-реабилитационном центре. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, накануне стало известно о задержании 31-летней многодетной жительницы Котельниковского района, которая на протяжении месяца избивала собственного трехлетнего племянника. ИА «Высота 102» в подробностях рассказало об этом преступлении.