В России ввели запрет на дискредитацию участников СВО

Депутаты Государственной думы 14 марта в третьем окончательном чтении приняли поправки в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие наказание за распространение ложной информации об участниках спецоперации. В ряде случаев, сообщает ИА «Высота 102», нарушителям может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

– Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи, — заявил председатель ГД Вячеслав Володин. – Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое.

В ходе пленарного заседания принятие поправок Вячеслав Володин назвал моментом истины.

– Каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом, – сказал он.

Изменения в Уголовном кодексе РФ: