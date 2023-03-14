Федеральные новости

В России ввели запрет на дискредитацию участников СВО

Федеральные новости 14.03.2023 14:21
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14.03.2023 14:21


Депутаты Государственной думы 14 марта в третьем окончательном чтении приняли поправки в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие наказание за распространение ложной информации об участниках спецоперации. В ряде случаев, сообщает ИА «Высота 102», нарушителям может грозить наказание до 15 лет лишения свободы. 

– Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи, —  заявил председатель ГД Вячеслав Володин. – Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое. 

В ходе пленарного заседания принятие поправок Вячеслав Володин назвал моментом истины. 

– Каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом, – сказал он.

Изменения в Уголовном кодексе РФ: 

  • наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с 3 до 5 лет лишения своюоды;
  • наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) увеличивается с 5 до 7 лет лишения свободы; 
  • максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, 
  • штрафы увеличиваются до 5 млн рублей.

Статья 20.3.3 КоАП дополнится ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы: до 50 тыс. рублей для физлиц,  до 500 тыс. рублей для юридических лиц.


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