В России ввели запрет на дискредитацию участников СВО

Депутаты Государственной думы 14 марта в третьем окончательном чтении приняли поправки в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающие наказание за распространение ложной информации об участниках спецоперации. В ряде случаев, сообщает ИА «Высота 102», нарушителям может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
– Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи, — заявил председатель ГД Вячеслав Володин. – Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое.
В ходе пленарного заседания принятие поправок Вячеслав Володин назвал моментом истины.
– Каждый солдат и офицер независимо от того, что он в вооруженных формированиях, добровольческих, должен понимать: ложь и клевета в его отношении будет наказана, и они защищены законом, – сказал он.
Изменения в Уголовном кодексе РФ:
- наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с 3 до 5 лет лишения своюоды;
- наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) увеличивается с 5 до 7 лет лишения свободы;
- максимальный срок лишения свободы — до 15 лет,
- штрафы увеличиваются до 5 млн рублей.
Статья 20.3.3 КоАП дополнится ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы: до 50 тыс. рублей для физлиц, до 500 тыс. рублей для юридических лиц.