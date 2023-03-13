Происшествия

В Волгограде на пожаре в частном доме погиб мужчина

Происшествия 13.03.2023 14:20
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13.03.2023 14:20


В Волгограде 63-летний мужчина погиб в результате пожара в Советском районе. Трагедия разыгралась накануне на улице Савеловской, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по Волгоградской области. 

Как пояснила информагентству официальный представитель регионального следственного управления СКР Дарья Буянова, сообщение о пожаре поступило в два часа ночи. 

–  Труп мужчины был обнаружен после тушения пожара на территории частного домовладения. Предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении,  – пояснила представитель СУ СКР. – Очаг возгорания обнаружен на кухне. 

Уточняется, что в доме мужчина проживал в одиночестве. Кроме термических ожогов, на теле иных  повреждений не обнаружено. 

– Признаков криминального характера смерти нет. Организована проверка, – сообщает Дарья Буянова. 

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