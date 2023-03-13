Волгоградцы задолжали банкам по 264 тысячи рублей на человека

Экономика 13.03.2023 10:57
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13.03.2023 10:57
Объем задолженности по кредитам в среднем на каждого жителя Волгоградской области на начало 2023 года составил 264,5 тысячи рублей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», приводятся в исследовании РИА Рейтинг, изучившего ситуацию в сфере кредитования в регионах России. Волгоградская область с таким показателем заняла 32-ое место. Изменение в уровне закредитованности населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 17,6 тысячи рублей. Соотношение долгов по кредитам и зарплаты достигло 59,4%.
В исследовании отмечается, что, согласно официальной статистике Центробанка РФ, объем задолженности по кредитам населения перед банками за 12 месяцев (по состоянию на 1 февраля 2023 года) вырос на 9% до 27,6 триллиона рублей. Для сравнения, в начале 2021 года задолженность по кредитам физических лиц не превышала 20 триллионов рублей, а в 2019 году она была менее 15 триллионов рублей.
За последние пять лет долги населения России перед банками удвоились, розничный рынок банковского кредитования демонстрировал быстрый рост. По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 31,2 тысячи рублей до 361 тысячи рублей в текущем рейтинге.
Согласно исследованию, в числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия с показателем 41,8 тысячи рублей.
Лидирует по объему задолженности перед банками на одного экономически активного гражданина Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 675 тысяч рублей. На втором, третьем и четвертом местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Московская область, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 639, 608 и 540 тысяч рублей соответственно.
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