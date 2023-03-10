Житель Волгоградской области Алхазур Алханов, у которого нашли при обыске гранату и пакеты с коноплей, обжаловал приговор Октябрьского районного суда. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина требовал направить уголовное дело на новое рассмотрение.0

— В мае 2021 года Алхазур Алханов в ходе сбора лома металла в Октябрьском районе обнаружил в земле оборонительную ручную гранату РГД-33. Подсудимый принес взрывное устройство на территорию своего домовладения, где стал хранить в помещении погреба, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — 3 июня 2022 года в ходе обыска нежилых построек сотрудники полиции обнаружили и изъяли у Алханова указанную гранату.

Как установило следствие, при обыске у Алханова изъяли пакеты с коноплей. Выяснилось, что наркотическое вещество фигурант дела собрал на своем участке, высушил и стал хранить в хозпостройке для личного употребления.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД России по региону.

— Приговором Октябрьского районного суда Волгоградской области Алханов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (два эпизода), — добавили в объединенной пресс-службе судов региона. — По совокупности преступлений подсудимому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев со штрафом в размере 10 000 рублей. Основное наказание постановлено отбывать в исправительной колонии общего режима.

Однако осужденный и его защитник подали апелляцию на приговор. Алханов уверен, что его дело было сфабриковано. Со слов 57-летнего мужчины, «гранату и коноплю ему подкинули, пока он находился в командировке».

Тем не менее вышестоящий суд не нашел оснований для отмены приговора, изменения квалификации действий виновного, а также вида и размера назначенного ему наказания.

Как стало известно «Высоте 102», фигурант дела на постоянной основе проживал в Октяьбрьском райне Волгоградской области, работал строителем. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Фото: архив ИА «Высота 102»

