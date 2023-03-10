







Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, следователи просят оказать содействие в расследовании уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ДТП произошло 19 декабря 2022 года примерно в 15 часов 30 минут. Как установлено, троллейбус №9 двигался по проспекту Металлургов и резко остановился. Водитель вынуждено применил торможение управляемого им троллейбуса, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем. Водитель легковушки решил перестроиться из крайней левой полосы в крайнюю правую, по которой двигался троллейбус. В результате торможения в салоне общественного транспорта упала пенсионерка. Она получила серьезную травму головы и скончалась до приезда медиков. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Следственные органы обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем указанных событий, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-937-699-19-98, 8(8442)76-36-55, 8(8442)76-17-13 или в социальных сетях регионального ведомства СКР.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



