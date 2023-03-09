Расследования

Проиграл и прогулял: похитившего 1 кг золота менеджера скупки осудят в Волгограде

Расследования 09.03.2023 15:49
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09.03.2023 15:49



В Волгограде 31-летнему бывшему менеджеру комиссионного магазина грозит до 10 лет за кражу в особо крупном размере. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключении в отношении мужчины. 

По версии следствия, обвиняемый, работая менеджером в комиссионном магазине, в период с 8 по 10 декабря 2022 забрал из витрины 12 сотовых телефонов общей стоимостью порядка 190 тысяч рублей. Также мужчина похитил из сейфа скупки ювелирные изделия на сумму 1,7 миллиона рублей. Часть похищенных ценностей фигурант уголовного дела сдал в скупку и на вырученные средства купил билет в Москву. В столице он несколько дней проживал в арендованном жилье, пытаясь заложить оставшиеся гаджеты и украшения.

Известно, что в качестве потерпевшего по уголовному делу проходит владелец комиссионного магазина – индивидуальный  предприниматель из Волгоградской области. По информации Чередининой, ему уже вернули похищенное имущество  стоимостью более 1,7 млн рублей - то, что не успел прогулять и проиграть бывший сотрудник.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», бывший менеджер комиссионки похитил свыше 1 килограмма золотых украшений и телефоны на общую сумму в 2,8 миллиона рублей. Оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области задержали мужчину при выходе из хостела, где он скрывался после совершения преступления. У него изъяли 247 украшений и 2 телефона. Остальные краденые вещи мужчина успел сбыть, а вырученные деньги потратил на красивую жизнь в столице и на азартные игры. 

По сведениям информагенства «Высота 102», нечистый на руку продавец трудился в комиссионном магазине «11 карат», расположенном на улице Комсомольской. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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