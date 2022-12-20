В Волгограде менеджер ломбарда похитил килограмм золота и уехал гулять в Москву









В столице задержан менеджер ломбарда, похитивший свыше 1 килограмма золотых украшений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, управляющий скупки, расположенной на улице Мира, не досчитался в сейфе организации 479 золотых изделий весом в 1,1 кг и 11 сотовых телефонов. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей.





Выяснилось, что к краже причастен 31-летний ранее судимый менеджер компании.





Мужчину нашли в Москве и задержали при выходе из хостела, где он скрывался после совершения преступления. У него изъяли 247 украшений и 2 телефона. Остальные краденые вещи мужчина успел сбыть, а вырученные деньги потратил на красивую жизнь в столице и на азартные игры.





Задержанного доставили в Волгоград. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Мужчина арестован.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области