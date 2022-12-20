В Волгограде менеджер ломбарда похитил килограмм золота и уехал гулять в Москву

Расследования 20.12.2022 11:47
0
20.12.2022 11:47
В столице задержан менеджер ломбарда, похитивший свыше 1 килограмма золотых украшений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, управляющий скупки, расположенной на улице Мира, не досчитался в сейфе организации 479 золотых изделий весом в 1,1 кг и 11 сотовых телефонов. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей.
Выяснилось, что к краже причастен 31-летний ранее судимый менеджер компании.
Мужчину нашли в Москве и задержали при выходе из хостела, где он скрывался после совершения преступления. У него изъяли 247 украшений и 2 телефона. Остальные краденые вещи мужчина успел сбыть, а вырученные деньги потратил на красивую жизнь в столице и на азартные игры.
Задержанного доставили в Волгоград. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Мужчина арестован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Объявлен в розыск водитель, сбивший в Волжском бабушку с 4-летним внуком19.12.2022 17:35
Расследования 19.12.2022 17:35
Хватило пяти минут: опубликованы фото выгоревшей маршрутки №9419.12.2022 17:12
Расследования 19.12.2022 17:12
Опубликовано видео задержания членов ОПГ, снимавших порно в Волгограде19.12.2022 15:53
Расследования 19.12.2022 15:53
Экс-директор МБУ в Волгоградской области осужден за присвоение бензина19.12.2022 12:48
Расследования 19.12.2022 12:48
В Волгограде следователи раскрыли порностудию со штатом сотрудников19.12.2022 11:38
Расследования 19.12.2022 11:38
Приехал погостить на 10 дней: стали известны подробности о погибшем в Волгоградской области подростке19.12.2022 07:42
Расследования 19.12.2022 07:42
СК назвал причину смерти пропавшего в Волгоградской области подростка18.12.2022 18:08
Расследования 18.12.2022 18:08
«Отдадут в закрытом гробу»: в колонии под Волгоградом за день до освобождения умер заключенный16.12.2022 19:55
Расследования 16.12.2022 19:55
В Волгоградской области сотрудник газовой службы погиб при падении на него опоры ЛЭП16.12.2022 15:24
Расследования 16.12.2022 15:24
В Волгограде междугородняя группировка лже-банкиров предстала перед судом16.12.2022 14:56
Расследования 16.12.2022 14:56
Шел по путям: волгоградца ночью на перегоне снес грузовой поезд16.12.2022 11:50
Расследования 16.12.2022 11:50
Волгоградца оштрафовали за наклеенную листовку против СВО на двери администрации15.12.2022 20:04
Расследования 15.12.2022 20:04
Дело – жесть: под Волгоградом второй раз подряд без заморочек осудили мужчину за «кражу»15.12.2022 18:00
Расследования 15.12.2022 18:00
Неисправимого водителя в Волгоградской области отправили за пьянство в колонию15.12.2022 17:13
Расследования 15.12.2022 17:13
Уверял, что разводит овечек: 28 человек вложили деньги в несуществующую ферму под Волгоградом15.12.2022 15:25
Расследования 15.12.2022 15:25