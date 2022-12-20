Расследования

В Волгограде менеджер ломбарда похитил килограмм золота и уехал гулять в Москву

Расследования 20.12.2022 11:47
0
20.12.2022 11:47



В столице задержан менеджер ломбарда, похитивший свыше 1 килограмма золотых украшений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, управляющий скупки, расположенной на улице Мира, не досчитался в сейфе организации 479 золотых изделий весом в 1,1 кг и 11 сотовых телефонов. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей. 

Выяснилось, что к краже причастен 31-летний ранее судимый менеджер компании. 

Мужчину нашли в Москве и задержали при выходе из хостела, где он скрывался после совершения преступления. У него изъяли 247 украшений и 2 телефона. Остальные краденые вещи мужчина успел сбыть, а вырученные деньги потратил на красивую жизнь в столице и на азартные игры. 

Задержанного доставили в Волгоград. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Мужчина арестован. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
19.12.2022 17:35
Расследования 19.12.2022 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2022 17:12
Расследования 19.12.2022 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2022 15:53
Расследования 19.12.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2022 12:48
Расследования 19.12.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2022 11:38
Расследования 19.12.2022 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.12.2022 07:42
Расследования 19.12.2022 07:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.12.2022 18:08
Расследования 18.12.2022 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 19:55
Расследования 16.12.2022 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 15:24
Расследования 16.12.2022 15:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 14:56
Расследования 16.12.2022 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.12.2022 11:50
Расследования 16.12.2022 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 20:04
Расследования 15.12.2022 20:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 18:00
Расследования 15.12.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 17:13
Расследования 15.12.2022 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.12.2022 15:25
Расследования 15.12.2022 15:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:36
Союзмаш России направил рисунки детей и подарки на фронтСмотреть фотографии
13:27
Придется сидеть: облсуд признал законным приговор вице-мэру Волжского Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
12:44
В нескольких домах в центре Волгограда пропало теплоСмотреть фотографии
12:41
Оставшиеся без воды дома двух районов в Волгограде подключили к резервной схемеСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде 55 квартир в новостройках купили для переселенцев из трущобСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде менеджер ломбарда похитил килограмм золота и уехал гулять в МосквуСмотреть фотографии
11:30
Банк Уралсиб запустил совместную с официальным дилером Subaru программу автокредитованияСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде с 1 января повысят плату за проезд в общественном транспортеСмотреть фотографии
11:27
Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам ФСБСмотреть фотографии
11:22
В Волгоградкой области из-за эпидемии закрыли классы в 113 школахСмотреть фотографии
11:09
На химпредприятии в Волгограде погиб мастер цеха, его напарник в больницеСмотреть фотографии
10:29
«Все перегваздано. Пустошь»: полсотни деревьев снесли на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде в троллейбусе умерла 82-летняя пассажиркаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
«Волгоградэнергосбыт» в декабре решил согреть клиентов заботой и вниманиемСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде в коммуналке нашли труп 63-летнего мужчиныСмотреть фотографии
09:51
Теперь видны чердак и крыша: потолок обрушился в жилом доме на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:47
Искавший легких денег 20-летний житель Волгограда готовится к судуСмотреть фотографии
09:45
Волгоградские чиновники незаконно лишили ветерана боевых действий льготы на оплату услуг ЖКХСмотреть фотографии
09:03
15 волгоградцев отправились на охрану московского КремляСмотреть фотографии
08:47
Для 2/3 опрошенных хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайнСмотреть фотографии
08:04
В центре Волгограда готовят к открытию резиденцию Деда МорозаСмотреть фотографии
07:33
В двух районах Волгограда отключили воду из-за аварии на трубопроводеСмотреть фотографии
06:31
В Волгоградской области плата за техосмотр вырастет в 2023 годуСмотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области 20 и 21 декабря прогнозируют гололед и мокрый снегСмотреть фотографии
20:19
Строители железной дороги в Волгограде обезопасили яму после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:38
Долги погашены: суд прекратил дело о банкротстве волгоградского совхоза-гигантаСмотреть фотографии
18:58
Чудом выживший при падении с моста водитель фуры отказался от лечения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:32
Уже 29 школ закрыли в Волгоградской области из-за эпидемии ОРВИСмотреть фотографии
18:13
Траты на содержание волгоградских чиновников и депутатов вырастут в 2023 году на 93 миллионаСмотреть фотографии
18:00
В городе Новоаннинском Волгоградской области загорелся склад с семечкамиСмотреть фотографии
 