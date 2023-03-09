Легковушку закрутило после жесткого удара на дороге в Волгограде











На уличные камеры видеонаблюдения попала дорожная авария в Волгограде с крутящимся по проезжей части автомобилем. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло в Советском районе на проспекте Университетском.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043», двигаясь по проспекту, выехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении с улицей Родниковая. В результате произошло столкновение с автомобилем «Лада Веста», который поворачивал налево. От удара «ВАЗ-21043» закрутило по проезжей части.

В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» был доставлен в больницу.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области



