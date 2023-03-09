В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне примерно в 07.30 недалеко от Северного рынка на переходе сбили мужчину. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент попал на видео.





— По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем автомобиля Skoda Rapid напротив дома № 9а по улице Еременко при повороте направо наехал на 36-летнего мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пешехода доставили в больницу. Судя по кадрам видео, мужчину от удара отбросило на асфальт. У пострадавшего на голове был капюшон. Возможно, что мужчина просто не увидел приближавшийся автомобиль.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

Сошел с дистанции: в Волгограде пьяный водитель протаранил колонну иномарок на светофоре