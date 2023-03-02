В Кировском районе Волгограда накануне примерно в 16.10 произошло массовое ДТП с участием пяти иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», совершивший аварию 46-летний местный житель, сел пьяным за руль.





— 1 марта 2023 года на улице Колосовой произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Виновником столкновения являлся 46-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, не выдержавший дистанцию, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — По результатам освидетельствования установлено, что за рулем водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.





Предварительно установлено, что в день аварии водитель за рулем автомашины Skoda Octavia двигался по улице Колосовой в сторону Советского района, где напротив дома № 18 по улице Колосовой не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с иномаркой Peugeot 307, которая от удара наехала на разделительный отбойник и автомобили Kia Rio и Lexus. Как уточнили в полиции, в свою очередь автомобиль Kia Rio столкнулся с автомашиной Ford. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.





— Нарушителя привлекли к ответственности. Он будет лишен прав. Дополнительно на него составлен протокол за несоблюдение дистанции по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ — нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней, — добавили в региональном главке МВД.

За подобное нарушение в КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшими