Здравоохранение

Волгоградцы стали чаще болеть гриппом В и риновирусом

Здравоохранение 07.03.2023 19:23
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07.03.2023 19:23


В Волгоградской области вновь отмечен рост количества волгоградцев, обратившихся в медучреждения с признаками ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, после временного снижения числа заболевших в праздничные февральские дни количество простывших  и температурящих граждан увеличилось на 10%. При этом по отношению к допраздничной неделе случаев ОРВИ  фиксировалось меньше на 3%. Однако увеличилась доля заболевших взрослых волгоградцев – до 61%. 

По-прежнему в регионе выявляются инфекции гриппозной этиологии (преимущественно гриппа типа В) в равных пропорциях с вирусами негриппозной этиологии (РС-вируса, риновируса и метапневмовируса) при незначительной доле аденовируса и коронавируса сезонного, пояснили в ведомстве.

На прошедшей неделе из-за роста количества заболевших детей в 7 школах временно приостанавливались уроки. 

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