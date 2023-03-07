Глава поселения в Волгоградской области пошел на подлог для повышения зарплаты





В Волгоградской области в служебном подлоге подозревается глава Бахтияровского сельского поселения Ленинского района.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по материалам прокурорской проверки в отношении главы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Установлено, что 20 января 2022 года вопреки установленному порядку фигурант уголовного дела изготовил и подписал решение Совета депутатов об индексации окладов муниципальных служащих, должностных окладов выборных должностных лиц, лиц, замещающих муниципальные должности. Как показала проверка, заседания Совета депутатов по этому вопросу не проводилось.

- В результате при отсутствии к тому законных оснований глава поселения получил из бюджета более 60 тысяч рублей, - сообщила Черединина.

В ходе расследования уголовного дела, которое прокуратура взяла на контроль, сумма ущерба может измениться.



