Экономика

ВТБ: Драйвером роста портфелей привлечения в этом году остаются рублевые депозиты

Экономика 07.03.2023 11:21
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07.03.2023 11:21


С начала года портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3%, до 3,44 трлн. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.

-Драйвером роста портфелей привлечения в этом году остаются рублевые депозиты, что подтверждают результаты первых двух месяцев. Объем вкладов в рублях растет опережающими темпами. Для фиксации выгодных ставок на них размещаются как новые средства клиентов, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов. Как следствие, объем депозитов в классических валютах уменьшается, хотя свое влияние на этот тренд оказывает фактор переоценки портфеля, - комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

По ее словам, в начале марта тренд на рост портфеля вкладов продолжается. В ВТБ портфель рублевых сбережений в начале месяца растет даже более высокими темпами, чем по итогам февраля. По прогнозам банка, общий объем пассивов физлиц в розничной банковской системе по итогам первого квартала сохранится на уровне 36,6 трлн рублей. По итогам года ВТБ прогнозирует рост рынка на 5,9% – до 38,78 трлн рублей.

ВТБ ранее предложил запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства могут стать одной из мер поддержки семей с детьми. Срок такого вклада можно устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора, но только при условии целевого использования средств в интересах ребенка с документальным подтверждением – например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.

 

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