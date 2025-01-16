



В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который под видом сбора средств на лечение 3-летней девочки похитил крупную сумму у жителей России. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, для следственной проверки в ведомство обратилась одна из местных жительниц.

Установлено, что в ноябре 2024 года знакомый заявительницы разместил в соцсетях объявление о сборе средств на лечение 3-летней девочки, позаимствовав информацию о ней в сети Интернет. В качестве счета получателя мужчина из-за блокировки собственной карты указал карту подруги, куда от 10 жителей различных регионов России поступило порядка 100 тысяч рублей.

При этом мать больного ребенка, увидев информацию о сборе средств на лечение ее дочери от имени иного лица, сообщила, что не уполномочивала кого-либо на подобные действия и деньги ей на карту не поступали.

- На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество, - уточнили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.