Расследования

Волгоградка отделалась штрафом за кражу в «Чижике» форели и кошачьего корма

Расследования 16.01.2025 13:14
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16.01.2025 13:14


Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 30-летней местной жительнице, которая вынесла из магазина 6 упаковок форели, кошачий корм и пирожное. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, теперь волгоградка должна выплатить 10 тысяч рублей штрафа. 

Установлено, что в середине сентября 2024 года женщина пришла в продовольственный магазин «Чижик» и набрала товаров на 2,5 тысячи рублей, после чего ей также приглянулась мужская куртка, которую она впоследствии спрятала под своей. Затем, набрав товаров, подсудимая вышла из магазина. Позже она была задержана полицейскими. 

На стадии предварительного следствия подсудимая возместила причиненный материальный ущерб в полном объеме. Свой поступок она на судебном заседании объяснить не смогла, при этом вину в содеянном признала в полном объеме. 

Фото из архива V102.RU

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