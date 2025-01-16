



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пекарни и его супруги, работавшей заместителем, по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровью потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в июне 2024 года шесть человек, в том числе 8-летняя девочка, отравились готовыми салатами, которые они приобрели в этой точке общепита. Волжане были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозами – сальмонеллез и пищевое отравление. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пекарни и его супруги, работавшей заместителем, по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровью потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в июне 2024 года шесть человек, в том числе 8-летняя девочка, отравились готовыми салатами, которые они приобрели в этой точке общепита. Волжане были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозами – сальмонеллез и пищевое отравление.

В результате проведенной проверки было установлено, что владельцы пекарни «Печка», расположенной на улице Харламова, нарушили технологию приготовления и хранения продукции. Причиной отравления волжан стали салаты «Цезарь» с опасными бактериями и вредными микроорганизмами, которые и вызвали инфекционные заболевания у отведавших эту еду горожан. Оказалось, что владельцы пекарни стали заниматься приготовлением блюд без разработки технической и иной документации, а также соответствующего обучения персонала. В результате проведенной проверки было установлено, что владельцы пекарни «Печка», расположенной на улице Харламова, нарушили технологию приготовления и хранения продукции. Причиной отравления волжан стали салаты «Цезарь» с опасными бактериями и вредными микроорганизмами, которые и вызвали инфекционные заболевания у отведавших эту еду горожан. Оказалось, что владельцы пекарни стали заниматься приготовлением блюд без разработки технической и иной документации, а также соответствующего обучения персонала.

Напомним, проверку по факту отравления волжан проводил и Роспотребнадзор. Ведомство в итоге обратилось в суд с требованием приостановить деятельность пекарни на 90 суток, которое было удовлетворено. Арбитражный суд Волгоградской области также оштрафовал пекарню на 150 тысяч рублей. Известно, что пекарня после этого закрылась. Напомним, проверку по факту отравления волжан проводил и Роспотребнадзор. Ведомство в итоге обратилось в суд с требованием приостановить деятельность пекарни на 90 суток, которое было удовлетворено. Арбитражный суд Волгоградской области также оштрафовал пекарню на 150 тысяч рублей. Известно, что пекарня после этого закрылась.



