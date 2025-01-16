Расследования

В Волжском владельцев пекарни осудят за отравление покупателей салатом с сальмонеллой

Расследования 16.01.2025 12:30
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16.01.2025 12:30


Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пекарни и его супруги, работавшей заместителем, по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требований безопасности жизни и здоровью потребителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в июне 2024 года шесть человек, в том числе 8-летняя девочка, отравились готовыми салатами, которые они приобрели в этой точке общепита. Волжане были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозами – сальмонеллез и пищевое отравление. 
В результате проведенной проверки было установлено, что владельцы пекарни «Печка», расположенной на улице Харламова,  нарушили технологию приготовления и хранения продукции. Причиной отравления волжан стали салаты «Цезарь» с опасными бактериями и вредными микроорганизмами, которые и вызвали инфекционные заболевания у отведавших эту еду горожан. Оказалось, что владельцы пекарни стали заниматься приготовлением блюд без разработки технической и иной документации, а также соответствующего обучения персонала. 
Напомним, проверку по факту отравления волжан проводил и Роспотребнадзор. Ведомство в итоге обратилось в суд с требованием приостановить деятельность пекарни на 90 суток, которое было удовлетворено. Арбитражный суд Волгоградской области также оштрафовал пекарню на 150 тысяч рублей. Известно, что пекарня после этого закрылась. 

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