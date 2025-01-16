Щепки от 1 тысячи елок передадут волгоградскому приюту «Лисена»

Уже более 1000 хвойных деревьев удалось собрать на этой неделе с контейнерных площадок Волгограда и Волжского в рамках акции «Елки-щепки». Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, теперь елки отправят на переработку на Волжский мусоросортировочный комплекс.
Полученную щепу специалисты передадут в благотворительный фонд помощи бездомным животным «Лисена», где она пригодится в качестве подстилок, утеплителя и абсорбента. Сбор новогодних деревьев продолжается. Елки можно оставлять на контейнерных площадках в отсеке, предназначенном для крупногабаритных отходов. Перед этим их нужно обязательно избавить от игрушек, мишуры и дождика во избежание попадания синтетического материала в щепу, что может быть опасным для животных.
Фото: Облкомприроды/ t.me