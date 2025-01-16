



В Волгоградской области вновь разгорается скандал с раздачей в собственность земельных участков в особо охраняемой природной зоне Волго-Ахтубинской поймы. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз прокуратуре пришлось оспаривать незаконные действия властей Ленинского района.

- Установлено, что администрацией Ленинского муниципального района Волгоградской области в собственность граждан предоставлено три земельных участка на территории Каршевитского сельского поселения общей площадью свыше 6 тыс. кв. метров, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

При этом чиновников не смутило даже то обстоятельство, что нарезанные ими участки находятся на территории природного парка и распродавать их у муниципалитета не было прав.

Отметим, решением Ленинского районного суда сделка по отчуждению земельного участка признана незаконной. В настоящее время администрация ещё может попытаться оспорить вердикт.

Фото из архива ИА «Высота 102»