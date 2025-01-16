Общество

Кадровые центры «Работа России» вместо ЦЗН создают в Волгоградской области

Общество 16.01.2025 17:21
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16.01.2025 17:21


В Волгоградской области началась модернизация центров занятости населения в кадровые центры «Работа России», сообщает V102.RU со ссылкой на профильный комитет администрации региона.

По данным облкомтруда, в рамках этого процесса уже создан единый Центр занятости населения (ЦЗН) Волгоградской области с территориальными подразделениями в муниципалитетах. Такая структура позволит обеспечить соблюдение единых стандартов предоставления мер поддержки, повысить эффективность работы, сократить период поиска работы и трудоустройства граждан и устранить дублирующие полномочия центров занятости.

- Такой подход позволит комплексно решать задачи, стоящие перед гражданами и работодателями, - уверены в профильном комитете.

В 2024 году большинство помещений территориальных подразделений регионального центра занятости были капитально отремонтированы. В текущем году здания и помещения будут оснащены и приведены к единому стилю. 

Напомним, что о модернизации  в 2025 году всех 35 региональных служб занятости населения стало известно летом прошлого года. Тогда указывалось, что центры занятости нового типа будут более клиентоориентированы, в том числе за счет широкого внедрения цифровых сервисов и новых стандартов работы.

Фото из архива V102.RU

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