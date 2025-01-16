В МВД назвали фейком визиты полицейских для снятия биометрии





В соцсетях от имени МВД распространяется информация о группе людей, которая ходит по квартирам и выдает себя за сотрудников органов внутренних дел. Как сообщает V102.RU, в ГУ МВД России по Волгоградской области категорически опровергли данную информацию.

В распространяемом фейке говорится, что неизвестные имеют при себе документы и бланки с символикой МВД и утверждают, что им необходимо проверить наличие действительных удостоверений личности у всех жильцов и снять биометрию в преддверии предстоящей «переписи населения».

В региональном главке сообщают, что такая информация не распространялась, сотрудникам полиции подобных задач не ставилось, обращений в полицию о подобных визитерах не поступало.

- Призываем доверять только проверенной информации от официальных источников, - предупреждает волгоградцев полиция.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области