



16 января в Волгограде на площадке интерактивного музея «Россия — моя история» состоится заседание организационного комитета празднований 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии под председательством губернатора будут подведены промежуточные итоги многомесячной работы чиновников.

- Мероприятие объединит представителей ветеранского сообщества, органов власти, общественных объединений, учреждений культуры, молодежных и волонтерских организаций, - уточнили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, 15 января в Москве президент Владимир Путин провёл заседание организационного комитета «Победа». На мероприятии глава государства озвучил ряд инициатив. В частности, о присвоении всем ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почётного гражданина», а также денежных выплат фронтовикам в честь знаменательной даты.

Фото из архива ИА «Высота 102»