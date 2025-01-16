Расследования

Приговор экс-мэру Котово огласят 17 января

Расследования 16.01.2025 19:03
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16.01.2025 19:03


Завтра, 17 января, Котовский районный суд Волгоградской области огласит приговор бывшему мэру Котово Сергею Лесниченко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, 14 января судья Елена Абрамова удалилась в совещательную комнату для подготовки вердикта. Процесс длился с весны прошлого года. 
Напомним, Сергей Лесниченко обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В рамках ст. 292 ч. 2, ст. 286 ч. 3 УК РФ ему грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело было возбуждено после скандала с дорогой на улице Дачная, на которую было потрачено 30 миллионов рублей и которая развалилась через два месяца после введения в эксплуатацию. Выяснилось, что Сергей Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержащий недостоверную информацию, а сумма ущерба от его действий превысила 8 миллионов рублей. 
В марте 2023 года чиновник покинул свою должность, однако через некоторое время «всплыл» в администрации Моисеевского сельского поселения Котовского района, которым руководил в статусе и.о. главы. Но  недавно Сергей Лесниченко лишился и этого поста. Также сменилось руководство администрации Котовского района - вместо Сергея Чумакова главой стал Олег Кузьмин. 
Ранее сообщалось о вынесении приговора одному из фигурантов данного уголовного дела. Подрядчик был осужден на 2 года колонии за завышение объемов работ на 400 тысяч рублей и некачественный ремонт. 
После того, как стало известно о хищениях на строительстве дороги, ее фактически отремонтировали заново. Однако качество проведенных работ продолжает вызывать вопросы у горожан. 
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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