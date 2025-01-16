Накануне, 15 января, в хуторе Прудентов Палласовского района Волгоградской области простились с 34-летним Алдияром Талифадиновым. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Революционного сельского поселения, попрощаться со своим земляком пришли местные жители, представители военкомата и администрации.

Алдияр родился в селе Кайрат Жаныбекского района Западно-Казахстанской области. Когда ему был год, его семья переехала в хутор Садчиков Палласовского района. В 2009 году он закончил 9 классов. Одноклассники вспоминают, что он был надежным товарищем и никогда их не подводил.

В июле 2024 года он пропал без вести. А через некоторое время его родные получили страшное известие о его гибели.

В 2022 году был мобилизован, после чего направлен в Донецкую Республику, где в боях получил ранение. После лечения в военном госпитале вновь вернулся в строй.