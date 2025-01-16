Суд в Волгоградской области оштрафовал на 1,7 миллиона рублей подрядчика, который не смог в срок исполнить контракты в рамках переселения граждан из аварийного жилья в Палласовке, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в ходе надзорной проверки были вскрыты нарушения при реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах» национального проекта «Жилье и городская среда» подрядной организацией ООО «Монтажкомплект».

Эта компания, которая зарегистрирована в Волгограде, не исполнила в установленный срок обязательства по предоставлению благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Палласовка.

- Бездействие подрядной организации послужило основанием для расторжения администрацией городского поселения г. Палласовки 17 контрактов в одностороннем порядке. Перечисленные в качестве аванса денежные средства в размере 17,2 млн рублей возвращены в бюджет в полном объеме, - сообщила Черединина.

Подрядчика привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту). Наказание вынес мировой судья судебного участка № 130 Палласовского судебного района Волгоградской области.

Согласно данным системы СПАРК, в июне 2023 года администрация городского поселения Палласовка заключила с ООО «Монтажкомплект» в общей сложности 17 контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Палласовки. В конце июля 2024 года все контракты были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке.

- В настоящее время заказчиком решается вопрос о заключении контрактов с новым подрядчиком, - говорится в сообщении прокуратуры.

Фото из архива V102.RU