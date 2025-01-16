Строительную фирму в Волгограде оштрафовали на 1 млн за коррупцию

Возбужденное в отношении директора строительной компании уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Ответит перед законом и руководитель образовательной организации. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) постановлением мирового судьи компания оштрафована на 1 миллион рублей.
Расследования 16.01.2025 20:52
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16.01.2025 20:52
Возбужденное в отношении директора строительной компании уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Ответит перед законом и руководитель образовательной организации. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) постановлением мирового судьи компания оштрафована на 1 миллион рублей.
Коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, в декабре 2023 года директор ООО «Акрос» перечислил в качестве коммерческого подкупа руководителю образовательной организации 15 тысяч рублей за предоставление документов о прохождении профессионального обучения в сфере охраны труда без фактического обучения.- Согласно законодательству в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, - пояснили в надзорном органе.
Возбужденное в отношении директора строительной компании уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Ответит перед законом и руководитель образовательной организации. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) постановлением мирового судьи компания оштрафована на 1 миллион рублей.
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