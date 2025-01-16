Дочь жертвы маньяка из Камышинской психбольницы отсудила у него 1 млн

Расследования 16.01.2025 15:41
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16.01.2025 15:41
Сегодня, 16 января, Заводской районный суд Новокузнецка частично удовлетворил требования Татьяны Коцюк, являющейся дочерью жертвы новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева, к убийце. Женщина предъявила иск в размере 10 миллионов рублей к маньяку в качестве моральной компенсации за убийство ее мамы. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Спесивцев должен будет выплатить Татьяне 1 миллион рублей.
Напомним, иск был принят судом в сентябре этого года. В деле, помимо Татьяны, участвовали также прокуратура и городское управление по опеке и попечительству. Спесивцева собирались заслушать по видеоконференцсвязи, однако он не захотел смотреть в глаза дочери своей жертвы.
В настоящее время каннибал, на счету которого – 20 доказанных убийств, находится в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области, куда он был помещен по решению суда.
Спесивцев орудовал в Новокузнецке в 90-е годы. Он вместе с матерью заманивал женщин к себе домой, где их убивал, пытая и измываясь. Татьяне был всего годик, когда маньяк зверски расправился с ее мамой.
Решение суда не вступило в законную силу.
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