Расследования

Дочь жертвы маньяка из Камышинской психбольницы отсудила у него 1 млн

Расследования 16.01.2025 15:41
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16.01.2025 15:41


Сегодня, 16 января, Заводской районный суд Новокузнецка частично удовлетворил требования Татьяны Коцюк, являющейся дочерью жертвы новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева, к убийце. Женщина предъявила иск в размере 10 миллионов рублей к маньяку в качестве моральной компенсации за убийство ее мамы. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Спесивцев должен будет выплатить Татьяне 1 миллион рублей. 
Напомним, иск был принят судом в сентябре этого года. В деле, помимо Татьяны, участвовали также прокуратура и городское управление по опеке и попечительству. Спесивцева собирались заслушать по видеоконференцсвязи, однако он не захотел смотреть в глаза дочери своей жертвы. 
В настоящее время каннибал, на счету которого – 20 доказанных убийств, находится в психиатрической больнице города Камышина Волгоградской области, куда он был помещен по решению суда. 
Спесивцев орудовал в Новокузнецке в 90-е годы. Он вместе с матерью заманивал женщин к себе домой, где их убивал, пытая и измываясь. Татьяне был всего годик, когда маньяк зверски расправился с ее мамой. 

Решение суда не вступило в законную силу. 

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