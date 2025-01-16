



16 января Гидрометцентр обновил прогноз для Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие дни жителям региона предстоит пережить ухудшение погодных условий. Ожидается усиление ветра, туманы, а также, на фоне ночных заморозков, гололёд.

Согласно прогностической карте, жёлтый уровень опасности в связи с ухудшением видимости из-за тумана будет действовать с 21:00 16 января по 10:00 17 января. В этот же период прогнозируется и высокая вероятность образования гололёдно-изморозевых явлений.

17 января также может произойти усиление ветра до 15-20 м/с, что вплотную приближается к ураганному уровню. Очередная волна ухудшения погодных условий придётся на период с 6:00 до 22:00.

Фото из архива ИА «Высота 102»