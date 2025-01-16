Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев о тумане, гололёде и усилении ветра

Общество 16.01.2025 17:01
0
16.01.2025 17:01


16 января Гидрометцентр обновил прогноз для Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшие дни жителям региона предстоит пережить ухудшение погодных условий. Ожидается усиление ветра, туманы, а также, на фоне ночных заморозков, гололёд.

Согласно прогностической карте, жёлтый уровень опасности в связи с ухудшением видимости из-за тумана будет действовать с 21:00 16 января по 10:00 17 января. В этот же период прогнозируется и высокая вероятность образования гололёдно-изморозевых явлений.

17 января также может произойти усиление ветра до 15-20 м/с, что вплотную приближается к ураганному уровню. Очередная волна ухудшения погодных условий придётся на период с 6:00 до 22:00.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.01.2025 20:21
Общество 16.01.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 19:50
Общество 16.01.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 18:24
Общество 16.01.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 18:05
Общество 16.01.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 17:21
Общество 16.01.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 16:24
Общество 16.01.2025 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 16:10
Общество 16.01.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 15:10
Общество 16.01.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 14:46
Общество 16.01.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 13:52
Общество 16.01.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 12:51
Общество 16.01.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 12:45
Общество 16.01.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 12:11
Общество 16.01.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 11:39
Общество 16.01.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 11:26
Общество 16.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:49
В Волгоградской области «Нива» насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографии
21:16
Путин подписал Указ о проведении Года защитника ОтечестваСмотреть фотографии
20:52
Строительную фирму в Волгограде оштрафовали на 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
20:21
Депутаты Волгоградской облдумы оценили капремонт старейшей школыСмотреть фотографии
19:50
Под Волгоградом похоронили мобилизованного отца четверых детей Алдияра ТалифадиноваСмотреть фотографии
19:19
Волгоградский «Ротор» в 2025 году дебютирует в Молодежной футбольной лиге Смотреть фотографии
19:03
Приговор экс-мэру Котово огласят 17 январяСмотреть фотографии
18:24
В Волгоградской области 22 января включат сирены воздушной тревогиСмотреть фотографии
18:05
«Набивают, как кильку в банки»: работники ВгАЗ рассказали о ежедневных сражениях за место в маршрутке №68Смотреть фотографииCмотреть видео
17:21
Кадровые центры «Работа России» вместо ЦЗН создают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о тумане, гололёде и усилении ветраСмотреть фотографии
16:24
В МВД назвали фейком визиты полицейских для снятия биометрииСмотреть фотографии
16:10
Моржи в праздник Крещения примут холодный душ в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:51
Волгоградка умудрилась прописать в своем доме представителей 11 странСмотреть фотографии
15:41
Дочь жертвы маньяка из Камышинской психбольницы отсудила у него 1 млнСмотреть фотографии
15:10
Волгоградских чиновников вновь уличили в продаже земель Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
14:46
Крещенские купания ограничили в Новоаннинском Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
РИА: ущерб от крушения поезда под Волгоградом превысил 117 млн рублейСмотреть фотографии
13:52
Волгоградец под видом сбора средств на лечение ребенка похитил у россиян более 100 тысячСмотреть фотографии
13:14
Волгоградка отделалась штрафом за кражу в «Чижике» форели и кошачьего кормаСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области к 80-летию Великой Победы проведут 110 мероприятийСмотреть фотографии
12:45
Волгоградскую компанию наказали за срыв сроков переселения граждан из трущоб в ПалласовкеСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцы стали чаще выбирать азиатское направление для зимнего отдыхаСмотреть фотографии
12:30
В Волжском владельцев пекарни осудят за отравление покупателей салатом с сальмонеллойСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде подрядчик сорвал строительство водолечебницы за 352 млн рублейСмотреть фотографии
11:39
Бочаров напомнил чиновникам о совести при подготовке к 80-летию Великой ПобедыСмотреть фотографии
11:35
Дочки двух известных волгоградцев стали призерами легкоатлетического турнираСмотреть фотографии
11:26
О подготовке к 80-й годовщине Великой Победы доложат чиновники БочаровуСмотреть фотографии
11:05
Медики рассказали о состоянии волгоградцев после массового отравления угарным газомСмотреть фотографии
10:52
Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 