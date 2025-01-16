Телеком

Волгоградцы стали чаще выбирать азиатское направление для зимнего отдыха

Телеком 16.01.2025 12:41 Реклама
0
16.01.2025 12:41 Реклама


В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 11% больше жителей региона в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры вырос на 45%. Европейским рождественским ярмаркам жители Волгоградской области предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло на 41%, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».
Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Среди путешественников из области максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос на 91%, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд составили 18% от проданных поездок.
На 81% выросло количество туристов из области на Африканский континент. Это направление составляет 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост путешественников из Волгоградской области демонстрирует Египет, куда турпоток увеличился на 66%. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на Египет пришлось 29% проданных туров.
Части волгоградских туристов лишилась Турция, туда летало на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-3 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли ОАЭ и Египет.
Согласно исследованию «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее — глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.
По данным «Слетать.ру», самый популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба МегаФона
Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneP5zCHy2rL

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.12.2024 13:20 Реклама
Телеком 28.12.2024 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.12.2024 17:03 Реклама
Телеком 25.12.2024 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.12.2024 12:28 Реклама
Телеком 25.12.2024 12:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2024 17:35 Реклама
Телеком 20.12.2024 17:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2024 16:56 Реклама
Телеком 20.12.2024 16:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2024 17:25 Реклама
Телеком 18.12.2024 17:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.12.2024 12:05 Реклама
Телеком 18.12.2024 12:05 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2024 16:57 Реклама
Телеком 13.12.2024 16:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.12.2024 10:39 Реклама
Телеком 12.12.2024 10:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.12.2024 09:29 Реклама
Телеком 11.12.2024 09:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.12.2024 17:00 Реклама
Телеком 09.12.2024 17:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.12.2024 11:47 Реклама
Телеком 07.12.2024 11:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 17:55 Реклама
Телеком 06.12.2024 17:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 16:47
Телеком 06.12.2024 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.12.2024 10:26 Реклама
Телеком 06.12.2024 10:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:21
Кадровые центры «Работа России» вместо ЦЗН создают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:01
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о тумане, гололёде и усилении ветраСмотреть фотографии
16:24
В МВД назвали фейком визиты полицейских для снятия биометрииСмотреть фотографии
16:10
Моржи в праздник Крещения примут холодный душ в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:51
Волгоградка умудрилась прописать в своем доме представителей 11 странСмотреть фотографии
15:41
Дочь жертвы маньяка из Камышинской психбольницы отсудила у него 1 млнСмотреть фотографии
15:10
Волгоградских чиновников вновь уличили в продаже земель Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
14:46
Крещенские купания ограничили в Новоаннинском Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
РИА: ущерб от крушения поезда под Волгоградом превысил 117 млн рублейСмотреть фотографии
13:52
Волгоградец под видом сбора средств на лечение ребенка похитил у россиян более 100 тысячСмотреть фотографии
13:14
Волгоградка отделалась штрафом за кражу в «Чижике» форели и кошачьего кормаСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области к 80-летию Великой Победы проведут 110 мероприятийСмотреть фотографии
12:45
Волгоградскую компанию наказали за срыв сроков переселения граждан из трущоб в ПалласовкеСмотреть фотографии
12:41
Волгоградцы стали чаще выбирать азиатское направление для зимнего отдыхаСмотреть фотографии
12:30
В Волжском владельцев пекарни осудят за отравление покупателей салатом с сальмонеллойСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде подрядчик сорвал строительство водолечебницы за 352 млн рублейСмотреть фотографии
11:39
Бочаров напомнил чиновникам о совести при подготовке к 80-летию Великой ПобедыСмотреть фотографии
11:35
Дочки двух известных волгоградцев стали призерами легкоатлетического турнираСмотреть фотографии
11:26
О подготовке к 80-й годовщине Великой Победы доложат чиновники БочаровуСмотреть фотографии
11:05
Медики рассказали о состоянии волгоградцев после массового отравления угарным газомСмотреть фотографии
10:52
Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В МЧС сообщили причину смертельного пожара на ул. Буханцева в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Камышине откроют крещенскую купель 18 январяСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде сэкономят 16 млн рублей на обновлении сквера у ЗАГСа Советского районаСмотреть фотографии
10:21
Ассенизатор отравил нечистотами землю у ЖК «Победа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде оперативники задержали двух мужчин за печать фейковых документовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Волгоградцам объяснили, как избежать переплат за электроотоплениеСмотреть фотографии
09:34
Под Волгоградом многодетная семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
09:09
Мясо и молоко резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Волгоградские полицейские раскрыли грабеж пятилетней давностиСмотреть фотографии
 