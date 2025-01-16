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В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 11% больше жителей региона в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры вырос на 45%. Европейским рождественским ярмаркам жители Волгоградской области предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло на 41%, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».
Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Среди путешественников из области максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос на 91%, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд составили 18% от проданных поездок.
На 81% выросло количество туристов из области на Африканский континент. Это направление составляет 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост путешественников из Волгоградской области демонстрирует Египет, куда турпоток увеличился на 66%. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на Египет пришлось 29% проданных туров.
Части волгоградских туристов лишилась Турция, туда летало на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-3 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли ОАЭ и Египет.
Согласно исследованию «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее — глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.
По данным «Слетать.ру», самый популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба МегаФона
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