Происшествия

В Волгоградской области «Нива» насмерть сбила пешехода

Происшествия 16.01.2025 21:49
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16.01.2025 21:49


Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Новониколаевском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 16 января, около 17.45 час.
На 12 км автодороги «Новониколаевский-Мирный» водитель, управляя  ВАЗ-2121, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи.
Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области

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