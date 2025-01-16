В Волгоградской области 22 января включат сирены воздушной тревоги





22 января в Волгоградской области вновь пройдёт проверка ГО ЧС. Как сообщает ИА «Высота 102», по всему региону в связи с принятием в собственность автоматизированной системы информирования и оповещения населения включат сирены.

Тревожные сигналы сработают с 10:00 до 11:00 во всех населённых пунктах Волгоградской области, за исключением города Волгограда, где тренировка прошла в декабре 2024 года, перед новогодними праздниками.

Отметим, проверка будет сопровождаться запуском электрических сирен и подачей сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

Фото из архива ИА «Высота 102»