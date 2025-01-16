Сегодня, 16 января, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал наставления чиновникам на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, глава региона напомним всем о совести.

- Вчера в ходе Оргкомитета «Победа» Президент России Владимир Владимирович Путин, говоря о смысловом наполнении предстоящих торжеств, назвал главной, базовой темой, скрепляющей все намеченные мероприятия, тему исторической правды, - сказал Бочаров.

Глава региона подчеркнул необходимость «отнестись ко всем предстоящим мероприятиям по совести», потому что «память – это прежде всего конкретные дела».

- И добавлю — я попросил бы ко всем нашим мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы относиться неформально. Формально заниматься патриотическим воспитанием, сохранением исторической памяти и правды нельзя и просто недопустимо, - подчеркнул губернатор.

Андрей Бочаров сообщил, что в Волгоградской области в сформированном и утвержденном региональном плане мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, указано 110 мероприятий. Они главным образом направлены:

— на сохранение исторической памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне;

— увековечение памяти погибших при защите Отечества;

— реализацию государственных программ поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей;

— а также целый ряд выставочных, научных и просветительских инициатив, исторических фестивалей, премьерных спектаклей и концертов, посвящённых подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото: администрации Волгоградской области

