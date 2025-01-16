Общество

В Волгоградской области к 80-летию Великой Победы проведут 110 мероприятий

Общество 16.01.2025 12:51
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16.01.2025 12:51


Сегодня, 16 января, губернатору Волгоградской области доложили о подготовке и выполнении регионального плана мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, глава региона, который провел заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию этой даты, заявил о том, что формальный подход в этой работе недопустим, призвал подчиненных к совести и актуализировал ряд задач.

Заседание прошло на площадке исторического парка «Россия — моя история» с участием представителей ветеранского сообщества, органов власти, общественных объединений, учреждений культуры, молодежных и волонтерских организаций.


- Формально заниматься патриотическим воспитанием, сохранением исторической памяти и правды нельзя и просто недопустимо. Великая Победа, одержанная многонациональным советским народом, Поколением Победителей 80 лет назад, ознаменовала полную капитуляцию фашизма, нацизма. И является по-настоящему всемирно историческим событием. С попытками возрождения смертельно опасной, кровожадной идеологии фашизма и нацизма сегодня с оружием в руках сражаются уже современные наследники Поколения Победителей — с верой в нашу Родину, в Великую историю нашей страны, в нашу Победу, - сказал Бочаров на заседании.

В Волгоградской области разработаны, приняты и уже реализованы такие значимые решения, как утверждение статуса «Житель осажденного Сталинграда» и наделение жителей осажденного Сталинграда статусом ветеранов Великой Отечественной войны; утверждение статуса «Рубеж Сталинградской доблести»; подготовка и проведение судебного процесса, признавшего преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в период Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области в отношении мирных жителей, геноцидом народа Советского Союза; мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества всех поколений; создание и активное развитие Центра военно-патриотического воспитания «Юный Ястреб» и многое другое. 


Губернатор отметил, что в текущем году развитию Центра военно-патриотического воспитания «Юный Ястреб» уделено большое внимание. В начале 2025 года введены в строй новые объекты и приняты решения по дополнительному развитию этой площадки.

- Мы уже приступили к выполнению намеченных планов и созданию инфраструктуры, которая будет способствовать получению молодым поколением навыков, которые наша молодежь может использовать на протяжении всей своей жизни, в том числе по защите нашей Родины. Все планы по развитию центра «Юный Ястреб», намеченные к реализации в 2025 году, будут выполнены в полном объеме, — сказал губернатор. 


Региональная программа празднования включает 110 мероприятий. Так, в 82-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, во всех муниципальных образованиях Волгоградской области состоятся памятные, торжественные и праздничные мероприятия. Продолжится работа по присвоению званий «Рубеж Сталинградской доблести», приведению в порядок воинских захоронений. Запланированы памятные мероприятия, связанные с изданием книг о Великой Отечественной войне, реконструкцией исторических событий, проведением спортивных мероприятий, организацией кинофестиваля патриотических фильмов. Запланирована целая серия проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения: «Уроки Победы», «Диалоги с героями», «Уроки с путешествием», «Без срока давности», тематические смены в оздоровительных лагерях. В Волгоградской области пройдет конкурс духовых оркестров, концертные программы, тематические спектакли и знакомая всем акция «Свет Великой Победы», но в новых локациях.

Губернатор сделал акцент на нескольких мероприятиях, которые пройдут к 80-летию Великой Победы. В их числе:

— решение посвятить четвертый молодежный фестиваль #ТриЧетыре 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества; 

— необходимость организации дополнительных выездных спортивных и культурных мероприятий в районах региона — учреждения культуры и спорта составят отдельные планы;

— включение в план мероприятий открытия новой мемориальной зоны с бронепоездом на набережной города-героя; 

— завершение реконструкции Аллеи героев и входной зоны Мамаева кургана, создание туристско-информационного центра и строительство нового перехода у главной высоты России для удобства посетителей.

Фото: администрации Волгоградской области

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