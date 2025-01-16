Депутаты Волгоградской облдумы оценили капремонт старейшей школы

Общество 16.01.2025 20:21
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16.01.2025 20:21
Сегодня депутаты Волгоградской областной думы Валентина Гречина и Ирина Соловьева посетили школу №89 в Дзержинском районе, где идет масштабный ремонт. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном парламенте, это образовательное учреждение является одним из старейших в городе.
Капитальный ремонт школы на улице Республиканской, где учатся более 800 детей, стартовал в июне 2024 года. Здесь обновляют фасад, меняют все инженерные коммуникации.
В осмотре приняли участие представители профильных структур администрации области, городской и районной власти, руководство школы, подрядчики. Обсуждались вопросы обеспеченности объекта материалами, оборудованием, техникой, специалистами. Но особое внимание было уделено качеству и соблюдению сроков капитального ремонта.
На данный момент уже смонтирована новая система отопления, завершается замена сетей электроснабжения. Почти закончен ремонт цокольной части вентилируемого фасада, продолжается устройство элементов молниезащиты, сетей водоснабжения и водоотведения.
Как подчеркнула депутат Волгоградской областной думы, представляющая интересы жителей Дзержинского района, Ирина Соловьева, ход проведения капитального ремонта в этой школе и других образовательных организациях находится на межведомственном, парламентском и общественном контроле.
- Наша общая задача – чтобы четко соблюдались установленные сроки ввода объектов в эксплуатацию, а главное – по завершении капремонта и дети, и родители, и учителя должны быть довольны полученным результатом, – сделала акцент парламентарий.
Справка. В настоящее время в муниципалитетах капитально ремонтируются и дооснащаются более 60 школьных зданий, а в целом до конца 2027 года в порядок приведут 105 школ. Всего за последние восемь лет в области построено 13 новых школ. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений остается одним из ключевых приоритетов региональной политики, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым.
Фото: Волгоградская областная дума
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