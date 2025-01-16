«Набивают, как кильку в банки»: работники ВгАЗ рассказали о ежедневных сражениях за место в маршрутке №68





В Волгограде смена перевозчика на маршруте №68 обернулась дополнительной головной болью для жителей Тракторозаводского района. Как сообщает ИА «Высота 102», рядовые горожане, а также работники «Волгоградского алюминиевого завода» массово жалуются на переполненный подвижной состав.







- Сейчас зима, на улице температура уходит в минус, а мы вынуждены выходить на час раньше из дома, чтобы всё же залезть в переполненную маршрутку. Людей набивают как кильку в банки, при этом даже если ты готов залезть в «утрамбованный» салон, далеко не факт, что у тебя это получится с первого раза. Переполненные микроавтобусы в утренний и вечерний час пик просто проезжают мимо остановок, - рассказал журналистам один из работников завода.

При этом на предприятии действует строгий пропускной режим, и за каждое опоздание руководство может ощутимо наказать своего сотрудника.

Ситуация с работой транспорта ухудшилась с 1 января 2025 года. Ранее маршрут обслуживала компания «Волгоградский автобусный парк», однако недавно перевозчик решил отказаться от этого транспортного направления.

- Нельзя сказать, что и раньше не было проблем в работе автобусного маршрута №68. Но, видимо, всё познаётся в сравнении. До этого у нас ходили «пазики», а сейчас запустили обычные маршрутки. Разница по вместимости салоном у них очевидна. Так ещё и ходят они довольно редко, - рассказала ещё одна волгоградка.

Свои слова женщина подтверждает видеозаписями, снятыми вечером 14 января и утром 15 января. На кадрах запечатлена давка в одном из салонов.

По словам сотрудников предприятия, о сложившейся ситуации знают и в местной профсоюзной организации, однако её председатель посоветовал заводчанам жаловаться на горячую линию городского центра пассажирских перевозок.

- Звонили туда несколько дней назад. Оператор записала все мои данные, оформила жалобу. Но в итоге ничего не поменялось. Потом попыталась повторно обратиться, а у меня уже отказались даже жалобу принять. Диспетчер заявила, что фиксировать обращения по маршруту №68 им мешает некая инструкция, полученная от департамента городского хозяйства. Мне посоветовали напрямую обратиться к перевозчику. В свою очередь в компании мне пояснили, что маршрут нерентабельный. Много льготников, и он не может увеличить количество подвижного состава, - добавила жительница Тракторозаводского района.

Работники «Волгоградского алюминиевого завода» уверены, что делать их заложниками сложившейся ситуации некорректно. По мнению обратившихся к журналистам волгоградцев, если маршрут действительно нерентабелен из-за льготников и частные организации не способны его эффективно обслуживать, то в ситуацию обязан вмешаться муниципалитет.

- В подобных случаях на маршрутах должны работать муниципальными транспортными предприятиями, которые специально для этого и были созданы, а также получают субсидии напрямую из бюджета, - уверена волгоградка.

Примечательно, что проблемы с функционированием транспортного направления начались ещё в первые дни 2025 года, когда граждане находились на длительных выходных, а перевозчики фиксировали традиционный спад пассажиропотока.

- В прошлом году автобусы №68 ходили гораздо лучше. Сейчас запустили маршрутки. В первый день не смогла оплатить картой «Волна». Ходят раз в 30 минут. Но что же будет, когда праздники закончатся? Как на работу и дети в школу ездить будут? Уже на «Водстрое» подвижной состав забит пенсионерами. А как же людям на других остановках быть? Верните автобусы, - поделилась криком души в одной из социальных сетей Ани Арутюнян.

- Живу в посёлке ГЭС. Каждый день езжу на работу на завод «Аквамаш». Естественно пользуюсь услугами автобуса №68. И раньше по утрам в час пик подвижной состав частенько ходил переполненный. Уже на остановках «3-я школа», «Тракторный рынок» автобусы набивались битком. Такая же ситуация происходила, когда я возвращалась с работы. На остановке «4-я автобаза» приходилось пропускать мимо по несколько автобусов. Сейчас же додумались пустить маршрутки, которые ещё меньше вмещают людей, - отметила ещё одна волгоградка Любовь Ткачева.

- Сегодня утром ехала с «Водстроя» на работу. Уже на «алюминьке» автобус людей не взял, некуда. Салоны битком набиты. И так до «рынка», а на остановках людей было полно, и это в воскресенье. Ужас, - рассказала Ирина Кавурас.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась к администрации Волгограда с просьбой прокомментировать проблемы, с которыми столкнулись пассажиры после очередных изменений в работе городского общественного транспорта.

- В связи с тем, что 31 декабря 2024 года завершился муниципальный контракт с ООО «Волгоградский автобусный парк» на осуществление перевозок по маршруту №68 «Пос. ГЭС – Пос. Водстрой», муниципалитетом были организованы конкурсные процедуры на определение нового перевозчика по данному направлению. По окончании срока приема заявок была подана единственная заявка от ООО «Волгоградская транспортная компания». С данным перевозчиком заключен контракт, и он приступил к обслуживанию маршрута с 1 января 2025 года, - рассказали в пресс-службе муниципалитета.

При этом чиновники уверяют, что представители перевозчика встречались с профсоюзом «Волгоградского алюминиевого завода». В результате диалога график работы подвижного состава был скорректирован.

- По информации Департамента городского хозяйства администрации Волгограда, перевозчик встречался с представителями профсоюзной организации ВГАЗ и скорректировал расписание в соответствии с пожеланиями сотрудников предприятия. Стоит отметить, что помимо автобусного маршрута №68, транспортное обслуживание завода осуществляется маршрутом №43 «Пл. Возрождения – «Алюминиевый завод», - отчитались в городской администрации.

Отметим, несмотря на заверения властей, пассажиры сообщают, что по состоянию на утро 16 января, никаких позитивных перемен в работе маршруток так и не произошло. Более того, с началом новой рабочей недели очереди на остановках только выросли. Также горожане обращают внимание на то, что альтернативный маршрут №43 далеко не полностью дублирует автобусы №68, а обслуживающий его подвижной состав точно также регулярно ходит переполненный.

Фото из архива ИА «Высота 102», видео работников «Волгоградского алюминиевого завода»