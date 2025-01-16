Федеральные новости

Путин подписал Указ о проведении Года защитника Отечества

Федеральные новости 16.01.2025 21:16
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16.01.2025 21:16


Соответствующий документ сегодня, 16 января,  опубликован на сайте Кремля, передает ИА «Высота 102». Такое решение было принято «в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции».
В связи с этим будет организован оргкомитет и дирекция по проведению в стране Года защитника Отечества. Оргкомитет разработает и утвердит план основных мероприятий и определит финансирование.
Напомним, Владимир Путин выступил с предложением объявить 2025 год Годом защитника Отечества на  заседании Госсовета по вопросам поддержки семей, который прошел в декабре.
Фото Kremlin.ru

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