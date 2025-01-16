Крещенские купания ограничили в Новоаннинском Волгоградской области

Власти города Новоаннинский в Волгоградской области разрешили крещенские купания на территории городского поселения только в одном месте.

- Запрещено проведение Крещенских купаний на водных объектах на территории городского поселения г. Новоаннинский, за исключением одного специально оборудованного места, - сообщает сегодня, 16 января, администрация города.

Согласно постановлению №10 администрации городского поселения г. Новоаннинский оборудованная купель, где пройдет обряд омовения, расположено у реки Бузулук в районе кафе «Лукоморье».

Напомним, что из-за аномально теплой погоды власти некоторых муниципальных образований отказались от проведения крещенских купаний из-за отсутствия льда и невозможности оборудовать безопасные иордани. В некоторых городах области власти смогли организовать только одно место для купаний.

Совсем отказались от массовых крещенских омовений власти Котово, Фролово, Урюпинска и Михайловки. В то же время мероприятия пройдут на городском пляже Волжского, и в пяти районах Волгограда.

Фото из архива V102.RU