

С улицы Рокоссовского в городе Волгограде 5 марта в больницу с переломами ног был доставлен 23-летний молодой человек. Как стало известно ИА «Высота 102», волгоградец выпрыгнул из окна, расположенного на первом этаже общежития №4 ВолгГТУ.

– Вызов на улицу Рокоссовского, 50 поступил накануне около восьми утра, – сообщил информагентству источник в экстренных городских службах. – С места происшествия мужчину с диагнозом «перелом обеих ступней» доставили в больницу №25 Волгограда.

Вероятнее всего, молодой человек провел ночь в университетском общежитии, после чего утром решил покинуть его через окно.

– Парень объяснил, что прыгнул из окна, чтобы избежать встречи с вахтером, – уточняет собеседник ИА «Высота 102».