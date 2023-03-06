Происшествия

СК: по факту происшествия в городе Волжском будет дана оценка действиям УК

Происшествия 06.03.2023 09:59
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06.03.2023 09:59


Управляющую компанию проверят сотрудники СУ СК России по Волгоградской области после ЧП на улице Луганской в городе Волжском. Напомним, вечером 5 марта в результате отравления угарным газом из дома №5 в больницу были доставлено пятеро детей в возрасте от восьми до 17 лет, 29-летняя женщина, а также помощь врачей потребовалась шестерым сотрудникам скорой помощи. 

– В Волжском организована процессуальная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего пострадали несовершеннолетние, – сообщила официальный представитель СУ СКР Дарья Буянова. – В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут установлены конкретные лица из числа управляющей компании,  осуществляющей обслуживание многоквартирного дома, действиям (бездействию) которых будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Волгоградской области также подключилась к проверке. Официальный представитель ведомства Оксана Черединина сообщила, что все пострадавшие проживали в одной квартире. 

По данным из открытых источников, дом №5 по улице Луганской находится в управлении УК «ДЖ». Директор организации – Александр Боев. ООО «ДЖ» было зарегистрировано в 2018 году, офис организации располагается на улице Ташкентской. 

Напомним, в декабре 2022 года в результате отравления угарным газом на улице Луганской пострадали два человека. 

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