Экономика

Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»

Экономика 03.03.2023 19:50
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03.03.2023 19:50


Сегодня состоялись финал и церемония награждения победителей и призёров Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Это направление включено в программу олимпиады с 2019 года, его проводит Академия искусственного интеллекта для школьников — проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке команды Sber AI. За четыре года через эти соревнования прошли уже более 20 тысяч ребят.

В этом году в профиле зарегистрировалось 6150 учеников 8–11 классов из России и других стран — он стал самым популярным из 39 направлений олимпиады. В финал вышли более 100 старшеклассников из 27 регионов нашей страны и Казахстана. Регионами-рекордсменами по количеству финалистов стали Санкт-Петербург (25 человек), Москва (17) и Удмуртия (10). Площадкой для проведения заключительного тура соревнований стала Высшая школа экономики.

На протяжении четырёх финальных дней испытаний ребята создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео. В итоге финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Финалисты также прошли индивидуальный предметный тур по математике и информатике.

В индивидуальном зачёте отмечены 17 призёров и 8 победителей олимпиады. Все они получат преференции при поступлении в ведущие вузы России. Это зачисление на профильные направления без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнёры по направлению «Машинное обучение». Кроме того, все победители и призёры стали обладателями новых умных колонок SberBoom и SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют, портативных аккумуляторов, экшн-камер и наушников.

В командном зачёте победу одержали пять команд — их наградили денежными сертификатами на образование от 250 000 до 650 000 рублей. В этом году общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» превысил 4 млн рублей. Также организаторы учредили пять спецноминаций, победители в которых получили ТВ-приставки SberBox с виртуальными ассистентами Салют.
Больше всего победителей и призёров в сезоне 2023 года из Иркутска, Москвы и Московской области, Новосибирска и Владивостока. Впервые за четыре года проведения профиля, два места призёров заняли девушки. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Сегодня технология искусственного интеллекта во многом та технология, которая определит будущее нашей страны. Именно поэтому этот профиль в олимпиаде — одно из самых сложных и вместе с тем самых перспективных направлений. В этом году в нем зарегистрировалось более 6 тысяч ребят. Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством. Мы видим, как для старшеклассников из различных регионов такие олимпиады становятся "путёвкой в профессию": ребята соревнуются с лучшими, прокачивают свои навыки в конкурентной среде. Мы в Сбере уделяем огромное внимание искусственному интеллекту и нам есть чем поделиться со студентами. Такие ребята – будущее нашей страны. Именно поэтому мы поддерживаем и сами соревнования, и их участников, которые планируют связать свою жизнь с IT. Это важно и для Сбера, и для страны в целом: нам нужны сильнейшие специалисты в новых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, которые формируются прямо сейчас, на наших глазах».

8 победителей в индивидуальном зачете: 
Максим Герасимов (Чебоксары), Арсений Шахматов (Челябинск), Кирилл Алметов (Зеленоградск), Владимир Яременко (Сургут), Артём Селезнев (Московская область, Мытищи), Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург), Владимир Воробьев (Москва), Максим Кузнецов (Москва). 

17 призёров в индивидуальном зачете: 
Назарий Карпов (Владивосток), Даниил Зиновьев (Рязань), Андрей Белый (Ижевск), Дмитрий Купряков (Иркутск), Андрей Шахматов (Московская область, Балашиха),  Ильдар Хамаганов (Иркутск), Иван Жовтый (Иркутск), Семён Сахаровский (Владивосток), Таисия Чегодаева (Санкт-Петербург), Ярослав Степанов (Иркутск), Александр Катьянов (Новосибирск), Алексей Шатурный (Москва), Никита Мокийчук (Новосибирск), Илья Гринюк (Московская область, Балашиха), Никита Ильтяков (Новосибирск), Руслан Косолапов (Москва), Елизавета Архангельская (Владивосток).
 
Победители в командном зачете:
I место: Максима Герасимова (Чебоксары) и Арсения Шахматова (Челябинск)
II место: Кирилла Алметова (Зеленоградск) и Владимира Яременко (Сургут)
III место: Артем Селезнев (Московская область, Мытищи) и Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург)
IV место: Даниила Зиновьева (Рязань) и Назария Карпова (Владивосток)
V место: Владимира Воробьева (Москва) и Максима Кузнецова (Москва).   

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