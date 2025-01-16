Общество

В Камышине откроют крещенскую купель 18 января

Общество 16.01.2025 10:46
0
16.01.2025 10:46


Жители Камышина могут совершить омовение в освященной и оборудованной купели на территории водной базы «Аварийно-спасательная служба», находящейся в районе пляжа «Гремячий». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, доступ на территорию базы откроют уже 18 января в 20-00 ч. На месте будут дежурить спасатели, полицейские и медики. 
Напомним, в некоторых муниципалитетах региона отказались от проведения массовых крещенских купаний. Такое решение, в частности, приняли власти Котово, Фролово, Михайловки, Урюпинска, Рудни, ссылаясь на тонкий лед на местных водоемах. 
А вот в Волжском и Волгограде такие мероприятия проведут. В областном центре откроют 5 иорданей, а в Волжском – одну, на городском пляже. 
Фото администрации Камышина t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.01.2025 12:11
Общество 16.01.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 11:39
Общество 16.01.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 11:26
Общество 16.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 10:52
Общество 16.01.2025 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 10:31
Общество 16.01.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 09:37
Общество 16.01.2025 09:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.01.2025 07:27
Общество 16.01.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
16.01.2025 06:39
Общество 16.01.2025 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 21:00
Общество 15.01.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 20:40
Общество 15.01.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 19:53
Общество 15.01.2025 19:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 19:23
Общество 15.01.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 18:52
Общество 15.01.2025 18:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 18:35
Общество 15.01.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.01.2025 17:42
Общество 15.01.2025 17:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:30
В Волжском владельцев пекарни осудят за отравление покупателей салатом с сальмонеллойСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде подрядчик сорвал строительство водолечебницы за 352 млн рублейСмотреть фотографии
11:39
Бочаров напомнил чиновникам о совести при подготовке к 80-летию Великой ПобедыСмотреть фотографии
11:35
Дочки двух известных волгоградцев стали призерами легкоатлетического турнираСмотреть фотографии
11:26
О подготовке к 80-й годовщине Великой Победы доложат чиновники БочаровуСмотреть фотографии
11:05
Медики рассказали о состоянии волгоградцев после массового отравления угарным газомСмотреть фотографии
10:52
Пять человек пострадали в жестком ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В МЧС сообщили причину смертельного пожара на ул. Буханцева в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В Камышине откроют крещенскую купель 18 январяСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде сэкономят 16 млн рублей на обновлении сквера у ЗАГСа Советского районаСмотреть фотографии
10:21
Ассенизатор отравил нечистотами землю у ЖК «Победа» под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде оперативники задержали двух мужчин за печать фейковых документовСмотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Волгоградцам объяснили, как избежать переплат за электроотоплениеСмотреть фотографии
09:34
Под Волгоградом многодетная семья отравилась угарным газомСмотреть фотографии
09:09
Мясо и молоко резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:36
Волгоградские полицейские раскрыли грабеж пятилетней давностиСмотреть фотографии
08:12
«По-другому и не будет?»: цены на бензин в Волгоградской области продолжили расти в 2025 годуСмотреть фотографии
07:27
Минимум зелени и ноль машино-мест: на севере Волгограда построят новый торговый комплексСмотреть фотографии
06:39
В России с 1 января можно возместить убытки за ДТП по ОСАГО онлайнСмотреть фотографии
22:30
В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартире на ул. БуханцеваСмотреть фотографииCмотреть видео
22:08
Гандболистки «Динамо-Синары» в жесткой борьбе уступили ЦСКАСмотреть фотографии
21:20
Участники СВО получат возможность бесплатной реабилитации на курортах РФСмотреть фотографии
21:00
В Волжском директора стройфирмы поймали на покупке дипломаСмотреть фотографии
20:40
В ЦПКиО Волгограда появятся китайские голографические фонтаныСмотреть фотографии
20:20
Второй за неделю череп человека нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:53
В облсельхозе рассказали, как погодная аномалия отразилась на озимыхСмотреть фотографии
19:23
Волгоградцев предупредили о возможном замедлении Интернета из-за крупной аварииСмотреть фотографии
18:52
Президент утвердил выплаты в размере 80 тысяч ветеранам ВОВ к юбилею ПобедыСмотреть фотографии
18:35
Отвечать будет... Кто? В Городище провалили благоустройство площади Павших БорцовСмотреть фотографии
17:42
Тепловая компания Котово ответила за грабительские платежки по отоплениюСмотреть фотографии
 