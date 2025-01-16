В Камышине откроют крещенскую купель 18 января

Общество 16.01.2025 10:46
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16.01.2025 10:46
Жители Камышина могут совершить омовение в освященной и оборудованной купели на территории водной базы «Аварийно-спасательная служба», находящейся в районе пляжа «Гремячий». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, доступ на территорию базы откроют уже 18 января в 20-00 ч. На месте будут дежурить спасатели, полицейские и медики.
Напомним, в некоторых муниципалитетах региона отказались от проведения массовых крещенских купаний. Такое решение, в частности, приняли власти Котово, Фролово, Михайловки, Урюпинска, Рудни, ссылаясь на тонкий лед на местных водоемах.
А вот в Волжском и Волгограде такие мероприятия проведут. В областном центре откроют 5 иорданей, а в Волжском – одну, на городском пляже.
Фото администрации Камышина t.me
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