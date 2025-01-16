



В Камышинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек Hyundai Tucson и Volkswagen. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла 16 января утром на 159 километре трассы «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин».

В результате столкновения пострадали водитель Hyundai и его пассажирка, пассажирка Volkswagen, а также двое детей 3 и 8 лет. Все были госпитализированы с травмами в больницу.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и оперативно следственная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области