В МЧС сообщили причину смертельного пожара на ул. Буханцева в Волгограде

Пожар на улице Буханцева в Ворошиловском районе Волгограда, который произошел накануне вечером и унес жизнь человека, возник из-за тлеющей сигареты. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 16 января, в ГУ МЧС России по региону.

По уточненным данным, в огне также пострадала 76-летняя женщина. Пенсионерку с ожогами госпитализировали в больницу.

Напомним, возгорание произошло 15 января в 20:50 на пятом этаже многоквартирного дома на улице Буханцева, 52. Тело погибшего 33-летнего мужчины было обнаружено в ходе тушения. Пожар ликвидировали на площади 8 кв.м.

- Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области