Общество

В Волгограде сэкономят 16 млн рублей на обновлении сквера у ЗАГСа Советского района

Общество 16.01.2025 10:31
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16.01.2025 10:31


Власти Волгограда подвели итоги открытого конкурса по отбору организаций для благоустройства сквера у ЗАГСа Советского района. Как сообщает ИА «Высота 102», в аукционе приняли участие сразу пять организаций, однако контракт достался компании «Гринпарк», которая сбила «ценник» до 55,2 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на благоустройство зоны отдыха, прилегающей к Университетскому проспекту, из бюджета было выделено 71,2 млн рублей. В рамках разработанного проекта подрядчику предстоит не только обновить сквер в текущих границах, но и существенно расширить его территорию за счёт заброшенной территории, где ранее располагался продуктовый рынок.

Согласно разработанной властями концепции, здесь должны быть высажены десятки новых деревьев и кустарников, разбиты клумбы и уложен рулонный газон. Кроме того, рабочим предстоит смонтировать поливочный водопровод, обустроить удобные пешеходные дорожки, установить светильники, скамейки и предусмотреть создание сразу двух парковочных пространств.

Изюминкой парка должна стать инсталляция напротив входа в ЗАГС, представляющая собой контур сердца, вписанный в обручальное кольцо.

Обновление сквера должно завершиться к 1 сентября 2025 года.

Отметим, ранее ООО «Гринпарк» уже участвовало в благоустройстве парковых территорий. В ноябре 2024 года прокуратура Краснооктябрьского района обвинила компанию в срыве сроков обновления бульвара на проспекте Металлургов. Тогда коммерческую организацию попытались привлечь к административной ответственности. При этом в мэрии Волгограда затянувшиеся работы объяснили особым подходом подрядчика к качеству благоустройства.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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