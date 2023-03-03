Под Волгоградом осудили отца, выбросившего грудную дочь за забор









Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который едва не убил собственного ребенка. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, безумный поступок Кайрат Джумагулов совершил 19 августа 2022 года. Мужчина поссорился со своей сожительницей и не нашел ничего умнее, чем схватить трехмесячную дочку и перебросить ее через забор. Малышка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.





В суде Джумагулов вину вою признал и раскаялся в том, что натворил. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Также в пользу его пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысячи рублей.





Решение суда не вступило в законную силу.