Под Волгоградом осудили отца, выбросившего грудную дочь за забор

Расследования 03.03.2023 08:02
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03.03.2023 08:02
Ленинский районный суд вынес приговор местному жителю, который едва не убил собственного ребенка. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, безумный поступок Кайрат Джумагулов совершил 19 августа 2022 года. Мужчина поссорился со своей сожительницей и не нашел ничего умнее, чем схватить трехмесячную дочку и перебросить ее через забор. Малышка получила закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.
В суде Джумагулов вину вою признал и раскаялся в том, что натворил. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Также в пользу его пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысячи рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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